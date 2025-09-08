Binomios caninos de la Guardia Civil, aliados en el combate a la delincuencia: SSP

Con su entrenamiento, los perros del Agrupamiento de Equinos y Caninos asisten en detenciones al ingresar a inmuebles con órdenes de cateo y al neutralizar a personas violentas. También, colaboran en la localización de personas desaparecidas y en el decomiso de drogas y explosivos, rastreando componentes como el C4, ANFO, pólvora, cloratos y TNT, para la prevención de atentados terroristas.

Su capacidad olfativa es más sensible, rápida y precisa que los sistemas mecánicos, siendo el perro un detector móvil y flexible que ayuda a descartar sospechas y protege a los miembros del equipo y a la ciudadanía.