Michoacán

Binomios caninos de la Guardia Civil, aliados en el combate a la delincuencia: SSP

Se cuenta con 21 canes de las razas Pastor Belga Mallinois, Labrador y Pastor Alemán
Binomios caninos de la Guardia Civil, aliados en el combate a la delincuencia: SSP
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para combatir a la delincuencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) refuerza su estrategia con binomios caninos. La Guardia Civil cuenta con 21 perros altamente entrenados en disciplina y obediencia, cuyo trabajo ha sido clave para la seguridad en Michoacán.

Entrenados para la detección de explosivos, narcóticos, armas y personas, son una herramienta estratégica en la operatividad diaria. Con su acompañamiento a los agentes de la Guardia Civil en los dispositivos desplegados en Michoacán, fungen como un vínculo sustancial.

CORTESÍA

Con su entrenamiento, los perros del Agrupamiento de Equinos y Caninos asisten en detenciones al ingresar a inmuebles con órdenes de cateo y al neutralizar a personas violentas. También, colaboran en la localización de personas desaparecidas y en el decomiso de drogas y explosivos, rastreando componentes como el C4, ANFO, pólvora, cloratos y TNT, para la prevención de atentados terroristas.

Su capacidad olfativa es más sensible, rápida y precisa que los sistemas mecánicos, siendo el perro un detector móvil y flexible que ayuda a descartar sospechas y protege a los miembros del equipo y a la ciudadanía.

CORTESÍA

Todos ellos han participado en importantes decomisos y detenciones, además de inhibir riesgos en eventos multitudinarios. Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad en Michoacán, garantizando entornos más seguros para la ciudadanía mediante el uso de tecnología, disciplina y el talento de sus binomios caninos.

mrh

Guardia Civil
combate a la delincuencia
binomios caninos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com