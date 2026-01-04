Bienestar integral para casi 100 mil personas con apoyos directos y capacitación en 2025: Sedebi

Además se impulsó la autonomía y el desarrollo de capacidades mediante los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas). En estos espacios se impartieron más de 2 mil talleres y cursos gratuitos en 10 municipios, logrando que 80 mil personas accedieran a nuevas herramientas educativas, culturales y de participación social que fortalecen el tejido comunitario en Michoacán.

La titular de Sedebi destacó que también se llevaron a cabo acciones estratégicas con enfoque en derechos humanos e inclusión, algunas de ellas son Bienestar Educativo, Ferias Talento Sin Barreras, talleres y servicio gratuito de Lengua de Señas Mexicana (LSM), acompañamiento a personas de la diversidad sexual y de género, así como campañas de sensibilización sobre identidad, prevención del cáncer infantil y derechos lingüísticos de personas sordas.