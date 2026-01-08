Bienestar en Michoacán, a la espera de apertura de registros para personas con discapacidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Bienestar en Michoacán (Sedebi) continúa a la espera de la apertura de registros para personas con discapacidad en la entidad. Aunque el año pasado se abrió en febrero, la dependencia todavía no tiene una fecha exacta para la próxima convocatoria.

Sin embargo, la titular de la dependencia, Andrea Serna Hernández, exhortó a la población a estar pendiente de los avisos para poder realizar sus registros. Esta convocatoria se emite año con año, y al realizar el trámite en tiempo y forma se evita la espera de otro período más.