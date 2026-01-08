Michoacán

Bienestar en Michoacán, a la espera de apertura de registros para personas con discapacidad

La Secretaría del Bienestar mantiene un padrón de 13 mil beneficiarios, a la espera de nueva convocatoria
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Bienestar en Michoacán (Sedebi) continúa a la espera de la apertura de registros para personas con discapacidad en la entidad. Aunque el año pasado se abrió en febrero, la dependencia todavía no tiene una fecha exacta para la próxima convocatoria.

Sin embargo, la titular de la dependencia, Andrea Serna Hernández, exhortó a la población a estar pendiente de los avisos para poder realizar sus registros. Esta convocatoria se emite año con año, y al realizar el trámite en tiempo y forma se evita la espera de otro período más.

"Todavía no nos dan la información, pero bueno, el año pasado fue en febrero. Estamos esperando que nos convoque la Secretaría de Bienestar Federal para darnos la información precisa y, en cuanto la tengamos, se los haremos saber de un día para otro"
De acuerdo con la funcionaria, la población suele tener dudas frecuentes sobre este apoyo, ya que no siempre se distingue entre una discapacidad temporal y una permanente. Por ejemplo, una fractura no podría contemplarse; no obstante, una discapacidad motriz sí se tomaría en cuenta.

"Tratamos de dejar muy claro cómo funciona el programa, para que no haya expectativas irreales y que la gente no espere la convocatoria un año, porque literalmente tarda un año en aperturarse"
Asimismo, mencionó que es importante divulgar la información, ya que incluso los bebés recién nacidos con alguna discapacidad pueden ser incluidos en esta pensión, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Actualmente, Michoacán cuenta con un padrón de 13 mil beneficiarios en el tema de discapacidad.

