Bienestar busca llegar a comunidades indígenas con la ola disidente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este año, la Secretaría del Bienestar (Sedebi) buscará llegar a las comunidades indígenas con la ola disidente, un programa que tiene la intención de promover los derechos humanos, la diversidad sexual, la igualdad de género y la salud sexual de los y las adolescentes, así como de los jóvenes.

Aunque la ola disidente solo ha llegado a los municipios de Tacámbaro y Sixto Verduzco, la Sedebi en Michoacán prevé ampliar su cobertura, por ejemplo, la comunidad de Cherán, de la Meseta Purépecha en donde ya hubo reuniones y pláticas con directores y directoras de Desarrollo Social, afirmó la titular, Andrea Serna Hernández.

Lo anterior, dijo, pues ha sido una indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, sobre atender a los y las menores, ya que es una edad en la que tienen muchas dudas al respecto y con las acciones que se emprenden, el objetivo es apoyarlos.

"Queremos llevar estas acciones no solamente a los municipios, también algunas comunidades que ejercen su presupuesto directo, por ahí en diciembre que tuvimos reunión con los directores y directoras, había la inquietud por ejemplo de Cherán de llevarles a cabo esta ola disidente, estos talleres y capacitaciones".

Al ser cuestionada sobre las dificultades para ingresar a las comunidades para hablar de estos temas que están todavía rodeados de tabús, Serna Hernández apuntó que han tenido buena recepción en las comunidades que ejercen su presupuesto directo y anteriormente ya han trabajado con más comunidades lo que les ha permitido tener mayor apertura.

No obstante, afirmó que primero deben tener el consentimiento de sus autoridades, pero acotó que la Sedebi ha sido respetuosa de sus costumbres y tradiciones, aunque reiteró que hasta el momento no han tenido un obstáculo o barrera para llevar a cabo dichas tareas.

"Estamos trabajando en seguir realizando la ola disidente, nos funcionó mucho las que realizamos el año pasado, estuvimos por ahí por Tarímbaro, en José Sixto Verduzco que además son municipios que normalmente pues no se visitan".

BCT