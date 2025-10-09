Bienal oriGIn resalta cómo las Indicaciones Geográficas transforman comunidades rurales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las actividades de la Bienal oriGIn, se llevó a cabo la conferencia magistral impartida por Eoin Ó Catháin, director general de la Irish Whiskey Association (IWA), organismo líder en la representación y promoción mundial de esta bebida espirituosa.

Durante su ponencia, el director de la IWA señaló que las Indicaciones Geográficas garantizan que un producto posea cualidades, reputación o características esenciales derivadas de su origen. Esta distinción facilita que los consumidores reconozcan la calidad, lo que a su vez favorece decisiones de compra más informadas y conscientes, incrementando la competitividad de los países exportadores.