Bienal oriGIn resalta cómo las Indicaciones Geográficas transforman comunidades rurales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las actividades de la Bienal oriGIn, se llevó a cabo la conferencia magistral impartida por Eoin Ó Catháin, director general de la Irish Whiskey Association (IWA), organismo líder en la representación y promoción mundial de esta bebida espirituosa.
Durante su ponencia, el director de la IWA señaló que las Indicaciones Geográficas garantizan que un producto posea cualidades, reputación o características esenciales derivadas de su origen. Esta distinción facilita que los consumidores reconozcan la calidad, lo que a su vez favorece decisiones de compra más informadas y conscientes, incrementando la competitividad de los países exportadores.
Indicó que, en un contexto comercial cada vez más globalizado, las Indicaciones Geográficas se han consolidado como una herramienta fundamental para diferenciar productos en los mercados internacionales. Estas certificaciones no solo protegen la reputación y autenticidad de productos vinculados a una región específica, sino que fortalecen la identidad cultural y generan valor agregado para los productores locales.
Ó Catháin señaló que “las Indicaciones Geográficas juegan un rol determinante en el desarrollo rural sostenible, al fomentar prácticas productivas tradicionales y promover la conservación de recursos naturales y saberes ancestrales”. Al proteger estos elementos, contribuyen al arraigo social, la creación de empleo local y el fortalecimiento de cadenas de valor inclusivas, con especial relevancia en comunidades indígenas y rurales, se resaltó.
En este sentido, el director de la IWA subrayó que “se vuelve fundamental que los gobiernos, organismos internacionales y productores trabajen en conjunto para fortalecer el marco jurídico y técnico de las Indicaciones Geográficas. Una estrategia sólida de promoción, capacitación y reconocimiento mutuo entre países permitirá que más productos obtengan este distintivo y aprovechen su potencial en los mercados globales”, lo que asegurará beneficios tangibles tanto para la economía como para las comunidades que les dan origen, concluyó.
RPO