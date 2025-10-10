Bienal de oriGIn fortalece la defensa cultural y territorial: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Bienal de oriGIn 2025 fue todo un éxito y permitirá que se fortalezca la defensa cultural y territorial de Michoacán, México, Latinoamérica y el mundo, destacó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Tras la consolidación de una antena de oriGIn en la entidad, avizoró nuevos tiempos para Michoacán, México y América Latina en el impulso de productos locales y su reconocimiento para llegar a todo el mundo.

Experiencias y sueños, dijo, son piezas fundamentales para impulsar el reconocimiento de Indicaciones Geográficas, las cuales son la defensa cultural y territorial de las comunidades.

En su oportunidad, el presidente de oriGIn, Riccardo Diserti, enfatizó que esta celebración permitirá que, en dos años, se tengan los primeros resultados de la antena en América Latina y México, y a su vez generar estrategias que tengan impacto local y con repercusión a nivel global para impulsar a los productores, consejos y empresas de servicio que contribuyan a construir las Indicaciones Geográficas.

Durante el evento de clausura de la Bienal de oriGIn 2025, Encuentro Internacional de Indicaciones Geográficas, se hizo la entrega de los premios GI Champion 2025 al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; al Consejo Regulador del Tequila; a la Confederación General du Roquefort; a Ríos Reinforce Intellectual Property Association, y mención honorífica al Consorzio Tutela Prosecco DOC.

Además, se entregó el Premio Michoacán al Producto de Origen a las catrinas de barro de Capula.