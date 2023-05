Biblioteca del IEM levará el nombre de “María de los Ángeles Llanderal Zaragoza”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La difusión de la cultura democrática es uno de los principios que dan vida al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) de acuerdo con la Constitución Política de nuestro estado, es por ello, que el día de hoy en el marco del 28 aniversario del Instituto, se llevó a cabo la inauguración de la biblioteca “María de los Ángeles Llanderal Zaragoza”, con lo cual se busca aportar a la ciudadanía michoacana un espacio donde pueda consultar información especializada en temas político-electorales y otras disciplinas afines.

Con la rehabilitación de la biblioteca, el Instituto busca poner al alcance de la ciudadanía 1298 títulos bibliográficos y hemerográficos relacionados con temas relevantes como Derecho electoral, democracia, derechos humanos, sistemas políticos y gobernabilidad, entre otros.

Durante el acto inaugural, la magistrada María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, primera mujer presidenta del IEM, así como ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y de quien lleva el nombre la biblioteca, resaltó la importancia de las instituciones electorales para una adecuada convivencia social, “no puede haber paz sin acuerdos y los acuerdos en conglomerado, como el nuestro, necesariamente pasan por saldar las diferencias en las elecciones. Así, en el IEM, desde siempre, se ha constituido como el garante de las decisiones democráticas, pacíficas y me parece que todos quienes participamos en esta institución llegamos a entenderlo y hacer de ese magno objetivo nuestra gran carga y responsabilidad”, así lo apuntó la magistrada Llanderal Zaragoza.

Asimismo, el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del IEM profundizó en la relevancia del espacio que contiene la biblioteca y donde concurren diversos temas tan importantes para la vida democrática en Michoacán, al tiempo que, resaltó el trabajo de quienes participaron en la rehabilitación de la biblioteca, “estos pocos metros pueden significar un encuentro entre lo político, lo sociológico, lo jurídico y lo histórico, un espacio que representa la complejidad del conocimiento, pero sobre todo de la realidad de lo que hoy es lo electoral, sin visiones monolíticas y lineales, sino interdisciplinarias”, dijo el Mtro. Hurtado Gómez.

Por su parte, al hacer uso de la voz, la Mtra. Araceli Gutiérrez Cortés, consejera y presidenta de la Comisión de Educación Cívica y participación Ciudadana del IEM, compartió la dinámica y títulos queque para brindar un mejor servicio a la ciudadanía hemos generado un catálogo virtual que, a partir de hoy, estará disponible en la página web del Instituto para que cualquier ciudadana o ciudadano que decida identificar si tenemos algún ejemplar en específico, pueda checarlo desde la página web, insertando únicamente el título de la obra, su autor o autora.

Consulta nuestro catálogo del material disponible, mismo que podrá ser utilizado mediante usuario y contraseña y estará albergado en una liga consultable en iem.org.mx