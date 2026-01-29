Bernardo Bravo fue secuestrado días antes de su asesinato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El líder limonero y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, fue secuestrado días antes de su asesinato; la exigencia de ceder sus terrenos y 400 mil pesos a cambio de que le regresaran la retroexcavadora que el grupo delincuencial “Blancos de Troya” le quitó, eran las principales demandas.

Dejar su cuerpo tras su asesinato en el terreno de “Los Viagras” fue lo que resaltaron los agentes del Ministerio Público, quienes, dentro de las pruebas expuestas, señalaron que existía una ruptura y se buscaba generar miedo y temor entre Bernardo, líderes empresariales de la zona y la propia población.