Beneficiados con Beca Gertrudis Bocanegra más de 98 mil 500 universitarios michoacanos: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 98 mil 500 jóvenes universitarios en el estado serán beneficiados con la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales para que no abandonen sus estudios por falta de recursos, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que esta ayuda es exclusiva para estudiantes de 121 escuelas públicas de la entidad y forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que implementa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una inversión de 769 millones de pesos.