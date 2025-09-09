Beneficiadas en primera etapa, mil 327 con caravanas “Jalo por las mujeres"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las caravanas del “Jalo por las Mujeres”, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer ) ha entregado artículos de gestión menstrual a más de mil 327 niñas, adolescentes y mujeres, en una primera etapa.
Al consultar a la dependencia estatal, compartieron que estos artículos de gestión menstrual ya se han distribuido en siete municipios como Apatzingán, Parácuaro, Aquila, Uruapan, Cherán, Pátzcuaro y Morelia.
Recordaron que los kits que se integran son de toallas menstruales, copas y calzones reutilizables.
Comentaron que con las caravanas se realizan además capacitaciones y charlas de derechos sexuales y reproductivos, así como menstruación digna a comunidades indígenas, refugios, escuelas y colonias populares.
A través de la dinámica de canje para el concierto de Carín León en el estadio Morelos, el pasado 16 de agosto, la Seimujer logró reunir 2.3 millones de artículos de gestión menstrual, que serán distribuidos en diferentes municipios de Michoacán con estas caravanas.
RYE