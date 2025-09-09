Beneficiadas en primera etapa, mil 327 con caravanas “Jalo por las mujeres"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las caravanas del “Jalo por las Mujeres”, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer ) ha entregado artículos de gestión menstrual a más de mil 327 niñas, adolescentes y mujeres, en una primera etapa.

Al consultar a la dependencia estatal, compartieron que estos artículos de gestión menstrual ya se han distribuido en siete municipios como Apatzingán, Parácuaro, Aquila, Uruapan, Cherán, Pátzcuaro y Morelia.

Recordaron que los kits que se integran son de toallas menstruales, copas y calzones reutilizables.