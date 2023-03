Beneficia SEE a 40 escuelas de Tarímbaro con material escolar

Con una inversión de 1.6 millones de pesos en útiles y casi 1.3 millones de pesos en mobiliario, serán beneficiadas 13 escuelas de nivel preescolar, 19 primarias y 8 secundarias.

La titular de la SEE recordó que educar es tarea de todas y de todos, "si la niñez no nos une, si los derechos de los niños no hacen que estemos unidos, entonces qué más", expresó, acompañada del presidente municipal Bladimir Alejandro González Gutiérrez y del director de Unidades Regionales, Martín López Ortiz.

Aplaudiendo el trabajo de los maestros que cada día enseñan en las aulas, así como de las mamás y los papás que hacen un esfuerzo mayor para que sus hijos estudien, Molina Aguilar reconoció que falta mucho por hacer pero que trabajando en equipo, Michoacán tendrá una transformación con la educación como herramienta principal.