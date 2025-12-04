Bedolla y Zoé Robledo visitan predio donado para construcción de IMSS en Nuevo Parangaricutiro

Nuevo Parangaricutiro, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, visitaron el predio donde se construirá la Unidad de Medicina Familiar plus del IMSS en San Juan Nuevo Parangaricutiro.

Este proyecto que se incluyó entre las 41 acciones del IMSS del Plan Michoacán, contempla una inversión total de 73.98 millones de pesos de los cuales, 45.11 millones serán para la infraestructura hospitalaria y 28.87 millones de pesos para el equipamiento.

El predio, de 2 mil 600 metros cuadrados, fue donado por la misma comunidad y la estimación es iniciar los trabajos de obra en marzo del siguiente año, afirmó el director general del IMSS.