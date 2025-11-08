Bedolla y Segob se reúnen con comunidades de autogobierno para construcción del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Vladimir Enciso Higuera, de la Secretaría de Gobernacion del Gobierno federal, se reunieron con representantes de las comunidades con autogobierno para escuchar sus iniciativas que serán integradas al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario estatal hizo énfasis en que el diseño del plan tiene que incorporar la voz de las comunidades y debe plasmar sus necesidades, así como la importancia de que el cuarto nivel de gobierno se reconozca. Las propuestas recibidas se centraron en el fortalecimiento de los grupos de seguridad comunitaria (kuarichas), la instalación de Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), la atención en materia de salud, infraestructura carretera e impulso a la instalación de casas de cultura y unidades deportivas.