Bedolla y sector productivo de Uruapan revisan avances de obra y seguridad

Compartió que los trabajos avanzan sobre la avenida Revolución y en la ampliación a 4 carriles de la autopista Siglo XXI con el respaldo de la federación y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Uruapan está en el Plan México de la presidenta al considerar la construcción de la autopista de la agroexportación Uruapan-Zamora”, recordó el gobernador al proponer que el sector productivo de la región manifieste con firmas el respaldo a este proyecto para concretar su próxima edificación.

Por su parte, los representantes de cámaras empresariales, industriales y sociales, coincidieron en mantener la coordinación con el Gobierno de Michoacán y de Uruapan para no frenar el desarrollo de la región.