Bedolla y Rosa Icela encabezan primeras reuniones del Plan Michoacán con alcaldes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla iniciaron, con presidentes municipales del estado, las reuniones de trabajo para construir el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con el propósito de establecer una mejor coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, el mandatario estatal y la funcionaria federal sostuvieron un diálogo directo con alcaldes del norte y sur de la entidad para escuchar sus opiniones y necesidades, a fin de fortalecer la estrategia integral de coordinación.

En estos encuentros, que también se realizarán con presidentes municipales del oriente y poniente, así como con sectores de la sociedad, se solicitó la rehabilitación de carreteras federales, recuperación de espacios públicos, infraestructura hospitalaria, unidades deportivas y casas de la cultura, patrullas, mejores sueldos para policías municipales, ambulancias, apoyos a productores del campo y protección a los recursos naturales, entre otros.

La indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum fue “dialogar con todos los sectores en acompañamiento del Gobierno federal, para reforzar acciones en materia de educación y cultura, seguridad y justicia, y desarrollo económico con justicia”, siendo estos los tres ejes que constituyen el Plan Michoacán.

En tanto, la secretaria de Gobernación externó “la disposición e interés de la presidenta para preservar la paz de las y los michoacanos en trabajo conjunto con el gobernador y autoridades municipales”.

