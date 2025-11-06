Bedolla y Rosa Icela encabezan primeras reuniones del Plan Michoacán con alcaldes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla iniciaron, con presidentes municipales del estado, las reuniones de trabajo para construir el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con el propósito de establecer una mejor coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, el mandatario estatal y la funcionaria federal sostuvieron un diálogo directo con alcaldes del norte y sur de la entidad para escuchar sus opiniones y necesidades, a fin de fortalecer la estrategia integral de coordinación.