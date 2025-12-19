Bedolla y rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos visitan espacios para campus en Zitácuaro y Zacapu

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, visitaron inmuebles para corroborar factibilidad para la operación de los campus en Zitácuaro y Zacapu.

Acompañados de los presidentes municipales y de la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, recorrieron las instalaciones del edificio administrativo ubicado en Zitácuaro y del Centro Universitario del Valle de Zacapu, ambos con posibilidades para abrir oferta académica a través de la universidad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.