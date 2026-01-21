Bedolla y Consejo Supremo Indígena de Michoacán revisan acciones y proyectos 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y representantes de 40 comunidades indígenas que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, establecieron mesa de trabajo para revisar proyectos de obra y acciones en materia de salud, seguridad, educación e infraestructura hidráulica.

En la reunión el mandatario informó que entre los propuestas contempladas está el arranque de la rehabilitación carretera Turícuaro-Arantepacua con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) regional, con una inversión de 14 millones de pesos.