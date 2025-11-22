Bedolla y autoridades federales inauguran temporada de la Monarca en Sierra Chincua

Angangueo, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el Santuario de Sierra Chincua en el municipio de Angangueo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y las secretarias federales de Medio Ambiente y de Turismo, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra y Josefina Rodríguez Zamora, respectivamente, inauguraron de manera oficial la temporada de hibernación 2025-2026 de la Mariposa Monarca.

El mandatario destacó la importancia de preservar los bosques de oyamel que conforman la Biosfera de la Mariposa Monarca y los esfuerzos que realizan los gobiernos federal y estatal para mantener viva una de las migraciones más importantes e impresionantes del mundo y que cada temporada atrae a miles de turistas y visitantes.

“Un llamado para Estados Unidos y Canadá para que se conserve la Mariposa Monarca; no todo depende de nosotros, mucho depende de ellos porque el algodoncillo, que sirve de alimento para la mariposa, se va perdiendo con el uso de pesticidas y plaguicidas, y si no tienen alimento, tienden a la extinción”, manifestó Ramírez Bedolla.