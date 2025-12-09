Bedolla y alcaldes construirán 10 nuevos planteles para bachillerato en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla revisó, con presidentas y presidentes municipales, el proyecto de construcción de 10 nuevos planteles para bachillerato que serán financiados por el estado y la Federación como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El mandatario explicó que dicha infraestructura educativa estará ubicada en Morelia, Maravatío, Salvador Escalante, Zacapu, Ario, Uruapan, Los Reyes, Lázaro Cárdenas, Puruándiro y Zitácuaro.

“Este es un tema prioritario para nosotros y para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque se busca crear 20 mil espacios para jóvenes egresados de nivel secundaria en 2026”, comentó Ramírez Bedolla.