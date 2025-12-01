Bedolla viajará a CDMX para celebrar los siete años de la 4T

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, viajará a la Ciudad de México el próximo 6 de diciembre para celebrar los siete años de la Cuarta Transformación, así lo anunció este lunes durante conferencia de prensa.

El mandatario estatal apuntó que él y más michoacanos acudirán al Zócalo de la Ciudad de México para respaldar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y cerrar filas en favor de ella, como anunció el exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

"Voy a ir a Ciudad de México el seis de diciembre por los siete años de la transformación en México. Vamos a ir miles al Zócalo para respaldar a la presidenta y estaremos con el cumplimiento de un deber cívico", adelantó.

Lo anterior, ya que apenas este domingo, en medio de la presentación de su nuevo libro, Andrés Manuel López Obrador afirmó que saldría a las calles de nueva cuenta para apoyar a la presidenta, la soberanía y la democracia de México en caso de que se vieran atacadas o vulneradas.

En ese sentido, Ramírez Bedolla afirmó que el expresidente anunció tres obligaciones cívicas patrióticas, así como un mensaje de serenidad y respaldo a la actual mandataria. El gobernador aprovechó para asegurar que la democracia ya no es como antes, pues afirmó que actualmente no existe fraude.

rmr