Bedolla verifica equipo especializado antibombas de la Guardia Civil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla verificó el equipo antibombas del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil, una fuerza de clase mundial, profesional y altamente capacitada para atender emergencias en Michoacán.

Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y del capitán del grupo antiexplosivos, Carlos Roberto Gómez Ruiz, el mandatario destacó que el equipamiento fortalece las tareas de detección, extracción y desactivación de artefactos con el propósito de salvaguardar la integridad de la población.