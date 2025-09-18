Bedolla transforma Michoacán con megaobras de impacto social

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su cuarto año de gobierno, el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla transforma Michoacán con megaobras de infraestructura que responden a una visión integral de justicia territorial, bienestar colectivo y movilidad sustentable. Todo, sin necesidad de generar deuda pública.
Como los teleféricos de Morelia y Uruapan que se construyen con una inversión de 5 mil 100 millones de pesos; el nuevo mercado de Pátzcuaro, que ya fue edificado para convertirse en el más grande de la entidad y en un referente económico, turístico y cultural de la región, para el cual se destinaron más de 280 millones de pesos.
También destaca la rehabilitación total de 17 tramos carreteros troncales, que concentran más del 80 por ciento del flujo vehicular diario en el estado.
En Morelia se construye actualmente el segundo anillo periférico que, con 87.8 kilómetros, será tres veces más grande que el actual para rodear toda la ciudad; en este momento se realizan trabajos en tres de sus siete segmentos con una inversión de 2 mil 596 millones de pesos.
Durante su cuarto año de gobierno se inauguró también en la capital michoacana el Paso Catrinas, en Villas del Pedregal, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de uno de los fraccionamientos más grandes de Latinoamérica y de comunidades aledañas.
Para mejorar la conectividad, los tiempos de traslado e impulsar el desarrollo del estado, en Morelia se realizan también trabajos en los distribuidores y pasos elevados en las inmediaciones del Mercado de Abastos, la salida a Pátzcuaro, en las localidades de La Estancia y Tacícuaro, y en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
Mientras que en Uruapan se trabaja en el paso elevado La Hielera para resolver uno de los principales puntos de congestionamiento vehicular en la intersección del libramiento oriente con la calzada La Fuente.
Además, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se realiza la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI, para llegar hasta el puerto de Lázaro Cárdenas y sumar en total 22 kilómetros con una inversión federal de 8 mil 013 millones de pesos.
