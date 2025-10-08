Bedolla transforma la movilidad de Morelia y Uruapan; va por ciudades más humanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la construcción de los teleféricos de Morelia y Uruapan, Michoacán apuesta por transformar la movilidad de manera moderna y sostenible para ofrecer ciudades con sentido humano, dignas y seguras, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario sostuvo que esta política pública, con la que sigue los pasos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de una inversión estatal de mil 900 y 3 mil 200 millones de pesos, respectivamente, marcará un antes y un después en la manera de ver y habitar las ciudades para beneficio de miles de familias.