Bedolla transforma la movilidad de Morelia y Uruapan; va por ciudades más humanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la construcción de los teleféricos de Morelia y Uruapan, Michoacán apuesta por transformar la movilidad de manera moderna y sostenible para ofrecer ciudades con sentido humano, dignas y seguras, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El mandatario sostuvo que esta política pública, con la que sigue los pasos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de una inversión estatal de mil 900 y 3 mil 200 millones de pesos, respectivamente, marcará un antes y un después en la manera de ver y habitar las ciudades para beneficio de miles de familias.
"Son el paradigma de la transformación en movilidad urbana, son amigables con la vida, con la economía de las familias y con el medio ambiente. Son el símbolo de una movilidad que no contamina, que, sobre todo, es justa y digna", manifestó.
Ramírez Bedolla reconoció que no es aceptable que una persona invierta tres o cuatro horas de su día en trasladarse, por lo que, este medio de transporte diseñado con una perspectiva integral de movilidad, mejorará la accesibilidad y conectividad en zonas estratégicas de ambas ciudades.
“Ese tiempo es para la familia, para el estudio, para el descanso, para la vida. Democratizar el espacio urbano significa que una señora mayor, un niño, un joven en silla de ruedas, tengan el mismo derecho a moverse con seguridad y dignidad que quien conduce un automóvil”, apuntó.
En una primera etapa, el teleférico de Morelia contará con seis estaciones y 93 cabinas que recorrerán 5.6 kilómetros para trasladar hasta a 22 mil personas diariamente y conectarlas de norte a sur en menos de 30 minutos. Para Uruapan, contará con seis estaciones y 90 cabinas para mover hasta a 19 mil pasajeros por día en un trayecto de 8.4 kilómetros.
