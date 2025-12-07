Michoacán

Bedolla supervisa atención a víctimas de explosión en Coahuayana, Michoacán

Bedolla supervisa atención a víctimas de explosión en Coahuayana, Michoacán
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acudió al municipio de Coahuayana para supervisar la atención que las instancias del gobierno estatal y federal brindan a las víctimas de la explosión registrada el sábado, así como las acciones operativas que se registran.

Te puede interesar:
Explosión en Coahuayana: FGR investiga como acto de terrorismo
Bedolla supervisa atención a víctimas de explosión en Coahuayana, Michoacán

El mandatario estatal sostuvo una reunión con el fiscal general, Carlos Torres Piña; con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Josué Alfonso Mejía Pineda, así como titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina; de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Víctor Manuel Serrato Lozano, y con personal de la Secretaría de Gobierno, a fin de continuar con la atención integral a las víctimas directas e indirectas.

Detalló que a través de la Secretaría de Salud, se da puntual seguimiento a la atención médica que se le otorga a los lesionados que fueron trasladados a la capital michoacana, y otros que son atendidos en este municipio.

rmr

Alfredo Ramírez Bedolla
Explosión
Coahuayana
Grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com