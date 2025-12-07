Bedolla supervisa atención a víctimas de explosión en Coahuayana, Michoacán

El mandatario estatal sostuvo una reunión con el fiscal general, Carlos Torres Piña; con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Josué Alfonso Mejía Pineda, así como titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina; de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Víctor Manuel Serrato Lozano, y con personal de la Secretaría de Gobierno, a fin de continuar con la atención integral a las víctimas directas e indirectas.