Bedolla se reunirá con Sheinbaum este miércoles para evaluar el Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, viajará este miércoles a la Ciudad de México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista, el gobernador informó que la titular del Ejecutivo federal lo convocó para hacer una evaluación del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, que se implementó días después del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

"Yo mañana tengo reunión en México, nos convocó la presidenta Claudia Sheinbaum, es sobre la evaluación al Plan Michoacán".

Sobre los avances de este plan, mencionó que ya llevan varios registros de la inscripción a las universidades Rosario Castellanos, mismas que estarán distribuidas en al menos cinco municipios como Uruapan, Ario de Rosales, Múgica y Zitácuaro.

"También estamos avanzados en la pista de agroexportación, de la autopista Uruapan-Zamora, que es muy necesaria para el desarrollo de estas dos importantes ciudades agroexportadoras del país".

Aunque en materia de seguridad no ha emitido detalles, pues será en los próximos días cuando den a conocer los resultados del 2025, el gobernador fue cuestionado sobre la próxima visita del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aunque se limitó a decir: "seguramente en estos días".

Después del homicidio de Carlos Manzo, que ocurrió el 1 de noviembre del 2025, García Harfuch ha visitado por lo menos dos veces el estado para reunirse con diferentes autoridades y evaluar el Plan Michoacán.

