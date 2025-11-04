Bedolla se reúne con productores de arroz y garantiza continuidad de la producción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores de arroz se reunieron este martes con autoridades del Gobierno de Michoacán, a fin de dar seguimiento a los adeudos correspondientes al ciclo agrícola primavera-verano 2024. Como resultado del encuentro, se confirmó la intervención del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para asegurar el pago de precios de garantía, medida que permitirá estabilizar la producción arrocera en el estado.

Durante la reunión, los agricultores manifestaron su agradecimiento por el respaldo institucional, el cual, afirmaron, llegó en un momento clave para evitar el colapso de la cadena productiva. Señalaron que los recursos gestionados permitirán cubrir compromisos financieros y preparar las labores de siembra para el próximo ciclo.