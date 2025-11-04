Bedolla se reúne con productores de arroz y garantiza continuidad de la producción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores de arroz se reunieron este martes con autoridades del Gobierno de Michoacán, a fin de dar seguimiento a los adeudos correspondientes al ciclo agrícola primavera-verano 2024. Como resultado del encuentro, se confirmó la intervención del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para asegurar el pago de precios de garantía, medida que permitirá estabilizar la producción arrocera en el estado.
Durante la reunión, los agricultores manifestaron su agradecimiento por el respaldo institucional, el cual, afirmaron, llegó en un momento clave para evitar el colapso de la cadena productiva. Señalaron que los recursos gestionados permitirán cubrir compromisos financieros y preparar las labores de siembra para el próximo ciclo.
El Gobierno de Michoacán informó que, gracias a las gestiones realizadas ante la Federación, se destrabaron los apoyos pendientes del programa de precios de garantía, mecanismo diseñado para brindar certidumbre económica a los productores del campo. En este caso, el arroz es uno de los cultivos estratégicos para varias regiones del estado, especialmente en zonas como La Costa y Tierra Caliente.
Cabe recordar que, en días anteriores, agricultores del sector habían expresado su inconformidad mediante protestas y advertencias de posibles bloqueos carreteros, ante la demora en la liberación de los pagos. Con esta acción, se logró evitar afectaciones a la movilidad y a la actividad económica en diversas regiones.
La administración estatal reiteró su compromiso de mantener un diálogo abierto con los sectores productivos y de seguir trabajando para que los programas federales lleguen en tiempo y forma a quienes los necesitan. Los productores, por su parte, confiaron en que esta coordinación se mantenga para asegurar la viabilidad de futuras cosechas.
