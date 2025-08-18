Bedolla se reúne con la senadora Celeste Ascencio para fortalecer acciones en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sostuvo una reunión con la senadora de la República Celeste Ascencio Ortega, con el objetivo de coordinar esfuerzos y reforzar acciones conjuntas en beneficio de las y los michoacanos.

Durante el encuentro, realizado en Casa de Gobierno, coincidieron en la importancia de mantener una agenda de trabajo conjunta que permita impulsar el desarrollo en la entidad.