Bedolla se reúne con la senadora Celeste Ascencio para fortalecer acciones en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sostuvo una reunión con la senadora de la República Celeste Ascencio Ortega, con el objetivo de coordinar esfuerzos y reforzar acciones conjuntas en beneficio de las y los michoacanos.
Durante el encuentro, realizado en Casa de Gobierno, coincidieron en la importancia de mantener una agenda de trabajo conjunta que permita impulsar el desarrollo en la entidad.
Con este acercamiento, se reafirma el compromiso de sumar voluntades y recursos en favor del desarrollo integral del estado.
SHA