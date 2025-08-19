Bedolla rendiría cuarto informe de gobierno en Uruapan, adelanta

Durante su visita a Uruapan este martes, el mandatario expresó su cercanía personal con la ciudad al haber cursado ahí su educación básica y media superior. Ante el edil Carlos Manzo y vecinos del municipio, dijo:

“Yo me siento uruapense [...] estudié aquí la primaria, la secundaria y la preparatoria, así que le debo mucho a Uruapan. Vamos a cumplirle, no le vamos a fallar al pueblo [...] Quiero dar mi informe aquí el 27 de septiembre".