Bedolla rendiría cuarto informe de gobierno en Uruapan, adelanta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó que rendiría su cuarto informe de gobierno en un evento especial en Uruapan, municipio clave por las obras realizadas en los últimos meses, como el sistema de transporte Teleférico, además de proyectos como la planta tratadora de agua, el mercado poniente y el nuevo edificio del DIF.
Durante su visita a Uruapan este martes, el mandatario expresó su cercanía personal con la ciudad al haber cursado ahí su educación básica y media superior. Ante el edil Carlos Manzo y vecinos del municipio, dijo:
“Yo me siento uruapense [...] estudié aquí la primaria, la secundaria y la preparatoria, así que le debo mucho a Uruapan. Vamos a cumplirle, no le vamos a fallar al pueblo [...] Quiero dar mi informe aquí el 27 de septiembre".
Además del evento en Uruapan, se prevé que el informe oficial y principal se lleve a cabo en Morelia, aunque no se descarta que haya otro evento en un tercer municipio.
Como lo adelantó días antes en conferencia de prensa, el mandatario señaló que buscaría llevar su informe a distintos puntos del estado para acercar la rendición de cuentas a la ciudadanía.
“Vamos a ver en qué otras ciudades podemos hacer el informe; aparte del informe que se da en el Congreso y el evento que se hace en Morelia, creo que sí amerita que estemos en algunos municipios, para dar a conocer a nuestra gente, a nuestro pueblo, todo lo que se está haciendo con un gran esfuerzo, sin deuda pública”, expresó semanas atrás.
El tercer informe de gobierno de Bedolla se realizó en septiembre de 2024 en el estadio Morelos, evento que concentró a funcionarios, representantes sociales y ciudadanos de todo el estado.
