Bedolla rendirá informe regional en Zamora; destacará obra carretera e hídrica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla rendirá un informe regional en Zamora, donde destacará los avances que registra la administración estatal en diversos rubros como infraestructura carretera y obras hídricas.

A las 17:00 horas en el Teatro Obrero, el mandatario dará a conocer la inversión de 769 millones de pesos en la cuenca del río Duero, destinados para la construcción de colectores que evitarán que las aguas negras sigan contaminando.