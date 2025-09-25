Bedolla rendirá 4.° Informe de Gobierno ante Congreso de Michoacán; destacará logros en obra pública e infraestructura

Además, destacará la inversión de alrededor de 9 mil millones en diversas obras realizadas durante el periodo 2024-2025 en la capital michoacana, entre los que se encuentra el teleférico, los distribuidores viales del mercado de abastos y de la salida a Pátzcuaro, y el paso superior vehicular en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales se encuentran en proceso.

Mientras que para Uruapan, Ramírez Bedolla resaltará la construcción del teleférico donde se invierten 3 mil 200 millones de pesos de recurso 100 por ciento estatal, para mejorar la movilidad de la segunda ciudad más grande de la entidad.

Además de la rehabilitación de alrededor de mil 300 kilómetros de la red carretera estatal, a través de la cual, se fortalece la economía y el desarrollo de la entidad.

