Bedolla refuerza combate al crimen con nuevos vehículos blindados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la adquisición de dos vehículos blindados y equipados con alta tecnología, el Gobierno de Michoacán reforzó a la Secretaría de Seguridad Pública para enfrentar a grupos criminales durante operativos especiales o la realización de tareas de alto riesgo, informó el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

La finalidad es brindar mayor protección a los agentes de la Guardia Civil, puntualizó el gobernador, quien explicó que se trata de unidades pesadas de ataque para tareas tácticas especializadas, similares a las que utiliza el Ejército Mexicano, y de las cuales, la corporación estatal suma cinco.