Bedolla reconoce detención de "El Botox" como logro conjunto en seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció como un logro de inteligencia y coordinación la captura de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, presunto líder criminal y generador de violencia en Tierra Caliente. El operativo fue ejecutado por fuerzas federales y estatales, con participación de la SSPC, Sedena, Semar, Fiscalía estatal y la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE).

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario estatal destacó que esta detención representa un golpe contundente contra la extorsión a productores limoneros del Valle de Apatzingán. “Avanzamos en el combate a la impunidad”, expresó Ramírez Bedolla, al tiempo que reconoció el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad.