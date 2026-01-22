Bedolla reconoce detención de "El Botox" como logro conjunto en seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció como un logro de inteligencia y coordinación la captura de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, presunto líder criminal y generador de violencia en Tierra Caliente. El operativo fue ejecutado por fuerzas federales y estatales, con participación de la SSPC, Sedena, Semar, Fiscalía estatal y la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE).
A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario estatal destacó que esta detención representa un golpe contundente contra la extorsión a productores limoneros del Valle de Apatzingán. “Avanzamos en el combate a la impunidad”, expresó Ramírez Bedolla, al tiempo que reconoció el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad.
"El Botox" era considerado uno de los objetivos prioritarios por su papel en la operación de un grupo criminal en los municipios de la zona de Tierra Caliente. Está vinculado a múltiples homicidios y señalado como principal extorsionador de citricultores en la región.
La captura se da tras meses de tensión en el sector agrícola, particularmente por el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, hecho por el cual “El Botox” es investigado como presunto autor intelectual. Las autoridades estatales y federales ya habían girado órdenes de aprehensión en su contra por diversos delitos.
Ramírez Bedolla reiteró que su gobierno mantendrá una colaboración permanente con las fuerzas armadas y de seguridad para restablecer la paz en las zonas más afectadas por el crimen organizado. Subrayó que se mantendrán firmes en la protección de las actividades económicas esenciales para Michoacán, como la producción de limón.
Por su parte, el fiscal estatal Carlos Torres Piña también se pronunció sobre el operativo, destacando que se trató de un trabajo coordinado con resultados concretos. En redes sociales compartió una imagen del detenido y afirmó que se continuará informando sobre los avances del caso.
rmr