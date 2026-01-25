Bedolla proyecta inversión de 60 mil mdp al cierre de su sexenio

Ramírez Bedolla subrayó que la histórica inversión proyectada para Michoacán no se había visto en ningún gobierno, lo que, dijo, refleja el compromiso que la 4T mantiene con las y los michoacanos.

El mandatario michoacano dijo que la transformación de Michoacán, reflejada en la ejecución de obra pública y el despliegue de políticas sociales humanistas, es producto de la sinergia y trabajo coordinado que existió con el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta coordinación, subrayó, tiene un fin común: conquistar la pacificación del estado, logró, que, aseguró, se afianzará a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum en la entidad.

BCT