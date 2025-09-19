Bedolla promueve inversión a empresarios hispanos de Illinois

Chicago, Illinois (MiMorelia.com).- Con el propósito de impulsar la inversión y las actividades productivas y turísticas de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó en Chicago un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois para promover el desarrollo productivo y económico en la entidad.

Al destacar que Michoacán es el principal agroexportador de productos mexicanos a Estados Unidos, el titular del Ejecutivo estatal compartió que el estado tiene las condiciones logísticas, geográficas y de comunicación necesarias para la instalación de empresas extranjeras.

Comentó que 9 mil millones de dólares se exportan a Norteamérica en productos agropecuarios de Michoacán, lo que abre oportunidades para que empresarios hispanos amplíen sus servicios con productores locales.