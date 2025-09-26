Bedolla presenta informe regional en Zamora; anuncia modernización carretera

Ramírez Bedolla subrayó la transformación de la infraestructura carretera y de movilidad, con la rehabilitación del Libramiento Sur Zamora-Jacona y de la carretera Zamora-Jacona-Los Reyes-Peribán, vialidades que tienen garantizado su mantenimiento y conservación hasta el término de su gobierno, para ofrecer seguridad y una ruta de desarrollo a quienes diariamente transitan por ellas.

El gobernador recordó que la región cuenta con una supercarretera que comunica a Zamora y La Piedad. Señaló que en este último municipio se construyó el bulevar Martí Mercado de seis carriles, con un gran parque lineal.

Informó que en cuatro años de gobierno ha destinado 769 millones de pesos para rescatar la cuenca del río Duero, que durante décadas fue víctima del abandono y contaminación, con la intervención de puntos críticos como Tangancícuaro, Chilchota, Ixtlán, Zamora y Jacona, mediante la construcción de colectores que evitarán que las aguas negras sigan envenenando su cauce.