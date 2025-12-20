Bedolla pone en marcha operativo "Guardianes del Camino" para blindar zona del Aeropuerto de Morelia

Resaltó que este operativo se pone en marcha como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual tiene el propósito de reforzar la seguridad y brindar certeza al tránsito de personas y mercancías en la zona.

Ramírez Bedolla manifestó que la semana pasada también se inició este esquema de seguridad en la región Tocumbo, y de manera paulatina se contempla en 15 rutas, a fin de evitar la comisión de hechos delictivos en las carreteras con mayor flujo vehicular.