Bedolla pone en marcha equipo de vanguardia para detectar y tratar el cáncer en Michoacán

El gobernador manifestó que los equipos, operados por técnicos y radiólogos certificados, permitirán que mujeres, hombres, niñas y niños con cáncer tengan una excelente atención y mayor esperanza de vida, que actualmente se encuentra en un 85 por ciento.

Por su parte, el secretario de Salud en Michoacán, Elías Ibarra Torres, indicó que es un día histórico para Michoacán, por los beneficios que los equipos traerán para los pacientes con cáncer. “Se van a seguir salvando muchas vidas, el cáncer es curable siempre que se detecta a tiempo”, externó.

Acompañaron al gobernador el director del Instituto Michoacano de Oncología, Juan Manuel Aguilar Melchor; el director general de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Alejandro Núñez Carrera; el delegado estatal del IMSS, Miguel Ángel Van-Dick Puga; el coordinador del IMSS Bienestar en el estado, Axayácatl Marín Correa; el subdelegado médico del ISSSTE, Elías Miranda; legisladoras y legisladores locales; entre otras autoridades estatales y pacientes beneficiados.