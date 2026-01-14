Bedolla pide a municipios eliminar multas de tránsito y frenar la corrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó a las autoridades municipales de Michoacán a eliminar también las multas de tránsito y a priorizar la seguridad vial y los derechos humanos sobre la recaudación, como ya lo hacen los agentes estatales de la Guardia Civil tras el decreto publicado para cerrar el paso a la corrupción.
Durante la entrega de 60 patrullas y dos vehículos tácticos blindados todo terreno a la Guardia Civil y a las corporaciones policiales de 35 municipios del estado, Ramírez Bedolla pidió a las y los alcaldes “jalar parejo”, para que no haya el menor resquicio a la corrupción y que en todo Michoacán el acuerdo sea priorizar la seguridad sobre la recaudación a través de las multas.
Sobre la entrega de equipamiento, el mandatario informó que contó con una inversión federal y estatal de 80.4 millones de pesos, con el propósito de reforzar la seguridad territorial y las capacidades operativas, de prevención y de respuesta de los agrupamientos policiales y de la Secretaría de Seguridad Pública.
Explicó que los dos camiones blindados son como los que utiliza el Ejército Mexicano, para dar respuesta a los grupos criminales. “Nosotros tenemos que también responder con una capacidad de protección a nuestros elementos y poder, en el terreno, vencer a la delincuencia. Tenemos que equipar y cada vez estar mejor preparados para enfrentar los retos que significa la delincuencia en Michoacán y en México”, indicó.
Señaló que diariamente se realizan esfuerzos coordinados con el Gobierno federal, las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, y las guardias Nacional y Civil, para lograr la paz y la tranquilidad que se ha propuesto con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de labores de inteligencia e investigación con la finalidad de combatir la impunidad.
Acompañaron al gobernador el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local; el fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña; el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria; el magistrado José Alfredo Flores Vargas; y el coronel de Infantería de Estado Mayor, Guillermo Romero López.
También asistieron las y los presidentes municipales de Copándaro, Tuzantla, Aporo, Ario, Carácuaro, Charapan, Chinicuila, Chucándiro, Huaniqueo, Lagunillas, Madero, Nahuatzen, Tiquicheo, Turicato, La Huacana, Salvador Escalante, Zacapu, Tlazazalca, Tzitzio, Cojumatlán y Churintzio; representantes de los ayuntamientos de Arteaga, Buenavista, Quiroga y Pátzcuaro; así como funcionarios federales, estatales y municipales.
