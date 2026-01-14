Bedolla pide a municipios eliminar multas de tránsito y frenar la corrupción

Sobre la entrega de equipamiento, el mandatario informó que contó con una inversión federal y estatal de 80.4 millones de pesos, con el propósito de reforzar la seguridad territorial y las capacidades operativas, de prevención y de respuesta de los agrupamientos policiales y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Explicó que los dos camiones blindados son como los que utiliza el Ejército Mexicano, para dar respuesta a los grupos criminales. “Nosotros tenemos que también responder con una capacidad de protección a nuestros elementos y poder, en el terreno, vencer a la delincuencia. Tenemos que equipar y cada vez estar mejor preparados para enfrentar los retos que significa la delincuencia en Michoacán y en México”, indicó.

Señaló que diariamente se realizan esfuerzos coordinados con el Gobierno federal, las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, y las guardias Nacional y Civil, para lograr la paz y la tranquilidad que se ha propuesto con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de labores de inteligencia e investigación con la finalidad de combatir la impunidad.