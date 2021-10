Bedolla ofrece disculpas a pueblos indígenas por agravios del pasado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “A los pueblos indígenas de Michoacán ofrezco disculpas, por las malas acciones, por los malos gobierno y agravios cometidos en contra de los pueblos”, manifestó el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, durante su primer mensaje tras rendir protesta como mandatario estatal.

Durante la sesión solemne del Congreso de Michoacán en la que se le tomó protesta; el titular del Poder Ejecutivo estatal sostuvo que durante los seis años de su administración se tendrá una vocación cultural, territorial, justicia social y respeto irrestricto al medio ambiente, por lo que se tendrá una nueva etapa de respeto con las culturas, pueblos y comunidades indígenas, con sus usos y costumbres, así como de sus modelos de autogobierno.

Aseveró que en este primer año de su gestión, se hará una consulta con base a la ley las 119 tenencias indígenas de Michoacán para que decidan si se acogen a sus usos y costumbres de autogobierno con su presupuesto directo.

Exhortó a los diputados y sociedad en general hacer valer la ley en favor de los pueblos indígenas de Michoacán, ya que han desarrollado sus propios mecanismos de organización y gestión, tanto que Cherán es un ejemplo a nivel nacional.

El ahora gobernador subrayó que tampoco habrá impunidad para aquellos que ejerzan violencia contra las mujeres y de igual manera cuestión gubernamental tendrá una perspectiva de género y con una política de paridad, en el que hombres y mujeres tengan igualdad.

En ese sentido, reiteró el llamado a dejar de lado las diferencias y construir un gobierno que sea sensible, así como que destine los recursos públicos para atender las necesidades de las mayorías, no para cumplir caprichos.

Al respecto, el gobernador de Michoacán enfatizó que la gestión gubernamental se regirá bajo los principios de la cuarta transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Alfredo Ramírez Bedolla apuntó que se pretende que la paz y la justicia se obtengan con un programa de seguridad pública, inversión a la educación, salud, vivienda y empleo, porque la política de reconciliación será uno de los ejes principales y serán respetuosos de los otros poderes.

Abundó que también se tendrán acciones y programas para la prevención de adicciones, enfermedades mentales y salud mental; por eso exhortó al Congreso local contar con una Ley de Prevención, Atención y Combate a las adicciones.

En su primer mensaje, el gobernador también aseguró que en esta administración no se permitirá el cambio de uso de suelo ilegal, pues se tendrá también un programa de reforestación y manejo responsable de los recursos naturales del estado.

AC