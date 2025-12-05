Bedolla moderniza el transporte en Uruapan; entrega primeras 80 unidades nuevas

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó en Uruapan las primeras 80 unidades nuevas a colectivos del transporte público urbano, con lo que se convierte en el primer municipio de Michoacán en implementar el Sistema Integrado de Transporte como parte del programa de modernización.

El mandatario reconoció el trabajo coordinado con las agrupaciones Tata Lázaro y Colectivos Uruapan para concretar una inversión estatal inicial de 85 millones de pesos, sin embargo, adelantó que antes de que concluya su gobierno en 2027 entregará en total 240 unidades con un presupuesto de 250 millones.