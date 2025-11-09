Bedolla: Michoacán volverá a confiar y no combatiremos violencia con más violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció públicamente el sentir de la ciudadanía frente a las protestas que se han registrado en distintos puntos del estado tras el asesinato de Carlos Manzo, al afirmar que “las protestas de esta semana son un grito legítimo de dolor”.

Durante su mensaje, Bedolla expresó empatía ante el contexto de violencia: “Entiendo más de lo que creen la huella que deja la violencia, y por eso reitero mi compromiso con Michoacán y con Uruapan”, dijo, al tiempo que subrayó su convicción de que el camino hacia la paz no puede construirse con más violencia.

El mandatario reconoció también el trabajo del presidente municipal de Uruapan, al señalar que la estrategia de seguridad impulsada por Carlos Manzo estaba dando frutos, particularmente en el fortalecimiento del tejido social y económico local.

En este sentido, Bedolla llamó a honrar en vida a quienes ya no están, trabajando desde todos los sectores por la justicia, la seguridad y el respeto a la vida en el estado. Aseguró que se mantendrá firme en las acciones coordinadas con el Gobierno de México y el Gabinete de Seguridad.

Finalmente, reiteró que su gobierno no será indiferente ante el dolor de las familias michoacanas, y que continuará trabajando por una entidad en paz, “con más justicia, más inteligencia y más cercanía con la gente”.

BCT