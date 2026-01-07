Bedolla mantiene alto respaldo ciudadano en Uruapan: Blitz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La más reciente encuesta de Blitz revela un sólido respaldo al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con el estudio, su imagen registra 38 % de opinión positiva frente a 19 % negativa, mientras el resto la considera regular.

El levantamiento, realizado en diciembre de 2025, destaca evaluaciones favorables en apoyo a las mujeres (56.5 %), educación (55.5 %) y programas sociales (51.3 %), rubros donde la aprobación supera con amplitud a la desaprobación.

En términos generales, 66.6 % de las personas encuestadas en Uruapan otorgan una calificación aprobatoria a la gestión estatal, con un promedio de 5.8 en la escala general.

Pese al contexto político complejo tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, el estudio señala que la ciudadanía no responsabiliza al mandatario y reconoce acciones de seguridad derivadas del Plan Michoacán.

Además, se valora una gestión percibida como transparente, enfocada en políticas sociales, educación y trabajo constante, sin escándalos relevantes.

rmr