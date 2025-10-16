Bedolla logra reunión con federación para exigir precio justo del maíz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para dar seguimiento a las necesidades del campo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla gestionó una mesa de trabajo entre productores michoacanos de maíz y autoridades federales de las secretarías de Gobernación y de Agricultura y Desarrollo Rural, que se realizará este viernes a las 11:00 horas.

El propósito es revisar los avances que existen de parte de los productores y algunas de las propuestas que el mandatario envió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientadas a que se garanticen precios justos del maíz a nivel nacional y, de esta manera, se fortalezca la soberanía alimentaria.