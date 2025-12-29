Bedolla llama a no disparar al aire en Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a la población a no disparar durante las fiestas de fin de año, como suelen hacerlo, para evitar accidentes por una bala perdida.
Este lunes, en rueda de prensa en Casa Michoacán, el funcionario afirmó que estas acciones son sumamente peligrosas, pues la bala que se dispara cae con la misma intensidad y puede matar o herir a las personas que también se encuentren al aire libre.
"El llamado es no hacer disparos al aire porque es altamente peligroso, porque es lógico: si hay un disparo al aire, esa bala vuela y regresa con la misma fuerza", dijo.
Ramírez Bedolla acotó que ha habido muertes y heridos, pero también afirmó que realizar dicho acto es un delito, toda vez que se utilizan armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano; "pueden arrebatar la vida de las famosas balas perdidas".
Apenas hace unos días, una persona resultó lesionada en el municipio de Los Reyes, supuestamente por una bala perdida, debido a las fiestas del 24 y 25 de diciembre. En redes sociales compartieron el hecho, aunque no fue el único, toda vez que en otros estados también se reportaron los disparos al aire libre.
rmr