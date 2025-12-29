Bedolla llama a no disparar al aire en Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a la población a no disparar durante las fiestas de fin de año, como suelen hacerlo, para evitar accidentes por una bala perdida.

Este lunes, en rueda de prensa en Casa Michoacán, el funcionario afirmó que estas acciones son sumamente peligrosas, pues la bala que se dispara cae con la misma intensidad y puede matar o herir a las personas que también se encuentren al aire libre.

"El llamado es no hacer disparos al aire porque es altamente peligroso, porque es lógico: si hay un disparo al aire, esa bala vuela y regresa con la misma fuerza", dijo.