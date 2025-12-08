Bedolla llama a municipios de Michoacán a sanear sus finanzas; 20 enfrentan crisis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de anunciar que al menos 20 municipios de Michoacán enfrentan dificultades financieras al cierre del año, el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, exhortó a los ayuntamientos a sanear sus finanzas y evitar gastar de más.

En la tradicional conferencia de prensa este lunes en Casa Michoacán, el jefe del Ejecutivo estatal subrayó que las demarcaciones continúan con la solicitud de ayuda financiera; sin embargo, no dio detalles de los municipios en dicha situación, aunque uno de ellos es Uruapan.

"Año con año los municipios nos piden adelanto de participaciones y el secretario de Finanzas está atendiendo la situación, porque están solicitando algún respaldo y apoyo", comentó Ramírez Bedolla.