Bedolla llama a municipios de Michoacán a sanear sus finanzas; 20 enfrentan crisis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de anunciar que al menos 20 municipios de Michoacán enfrentan dificultades financieras al cierre del año, el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, exhortó a los ayuntamientos a sanear sus finanzas y evitar gastar de más.
En la tradicional conferencia de prensa este lunes en Casa Michoacán, el jefe del Ejecutivo estatal subrayó que las demarcaciones continúan con la solicitud de ayuda financiera; sin embargo, no dio detalles de los municipios en dicha situación, aunque uno de ellos es Uruapan.
"Año con año los municipios nos piden adelanto de participaciones y el secretario de Finanzas está atendiendo la situación, porque están solicitando algún respaldo y apoyo", comentó Ramírez Bedolla.
No obstante, dijo que es importante que los municipios hagan esfuerzos para sanar sus finanzas, hacer una buena recaudación y ejercer bien el presupuesto que se les otorga, así como evitar gastar de más y ajustarse a lo que se les presupuesta para no tener que pasar por dichas situaciones.
"Se va a apoyar, a respaldar a los municipios que solicitan estos adelantos de prerrogativas del año 2026; es decir, se les adelanta presupuesto del 26 que no van a poder disponer porque tienen que cubrir lo que se les adelantó", finalizó.
rmr