Bedolla llama a la unión y a consolidar el bienestar en Michoacán en mensaje navideño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, compartió este miércoles 24 de diciembre un mensaje navideño dirigido a las y los michoacanos, en el que destacó la importancia de la unión familiar, la reflexión colectiva y los avances logrados en la entidad durante su administración.

El mensaje fue difundido a través de sus canales oficiales y un video publicado en redes sociales, donde el mandatario estatal se dirigió a la ciudadanía no solo en su calidad de gobernador, sino —según expresó— como un ciudadano que aprecia profundamente a Michoacán y su gente.

En su mensaje, Ramírez Bedolla recordó que, a cuatro años de haber asumido el cargo, su gobierno ha trabajado en la recuperación de la “grandeza histórica” del estado, subrayando una inversión sin precedentes en infraestructura, comparable —dijo— con la que no se realizaba desde hace cinco décadas.

Detalló que dichos recursos se han destinado a obras que fortalecen la conectividad entre comunidades y pueblos, así como a la construcción y mejora de escuelas, hospitales y espacios urbanos, con el objetivo de impulsar el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de la población.