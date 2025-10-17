Bedolla instala comité para atraer inversiones a Michoacán

Por su parte, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, aportó que el propósito del comité es fomentar la inversión con relación al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, contar con un espacio de diálogo directo con el Gobierno federal y ayudar a facilitar los trámites para la instalación de empresas.

Participaron el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía federal, Carlos Candelaria López; el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, así como representantes del sector empresarial, quienes manifestaron su respaldo al gobernador al observar una integración y coordinación con el Gobierno federal para atraer nuevas inversiones al estado.