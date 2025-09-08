Bedolla inicia proceso de creación de la Agencia de Coordinación de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inició el proceso de creación de la Agencia de Coordinación de los Pueblos y Comunidades Indígenas como órgano desconcentrado del Despacho del Gobernador, en sustitución de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI).

En segunda sesión extraordinaria de la junta de gobierno de la CEDPI, se votó y aprobó esta transición para fortalecer la interlocución política e institucional, así como el acompañamiento técnico y jurídico en el ejercicio del autogobierno y la continuidad de programas y proyectos comunales.