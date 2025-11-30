Bedolla, gobernador que más ha apoyado a la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presupuesto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), incrementó 64 por ciento en los últimos cuatro años, al pasar de 2 mil 946 millones de pesos en 2021 a 4 mil 854 millones para el ejercicio fiscal 2026.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla puntualizó que, la diferencia de recursos entre el último año de la anterior administración y lo proyectado para el siguiente ejercicio fiscal, es de mil 907 millones de pesos, monto que ningún otro gobierno había destinado en apoyo a la Casa de Hidalgo.

Recordó que con la reforma constitucional, promovida por el Ejecutivo del estado, se garantiza un presupuesto pleno para la UMSNH equivalente al 4.5 por ciento del presupuesto total del estado.