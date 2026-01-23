Bedolla fortalece Valle de Zamora con 3 nuevos colectores sanitarios

Ramírez Bedolla anunció que este mismo año quedará concluida la segunda etapa para echar a andar la planta de tratamiento del municipio de Jacona, ya autorizada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con una inversión aproximada de 120 millones de pesos, con la que se saneará el 80 por ciento del agua de la cuenca del río Duero.

Por su parte, el delegado estatal de la Conagua, Roberto Arias Reyes, aportó que estas obras hídricas son una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que a su vez contribuirán al saneamiento del río Lerma.

En tanto, la coordinadora general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Olivia Cázares Arreola, explicó que son 16 kilómetros de colectores sanitarios los que garantizan el funcionamiento de la planta de tratamiento Zamora Norte, para beneficio de más de 84 mil habitantes de la región.

Acompañaron al gobernador las secretarias de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda, y de Bienestar, Andrea Serna; el alcalde de Zamora, Carlos Soto; el diputado local, David Martínez; el presidente del Módulo de Riego 4 de Zamora, Jesús Méndez; entre otras autoridades estatales y municipales, representantes de módulos de riego y población beneficiada.